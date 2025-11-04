Dispatch har allerede solgt mer enn 1 million eksemplarer

HQ

Dispatch ble lansert for mindre enn to uker siden, og tilbyr en litt annerledes tilnærming til superheltrollen i et eventyr der dine valg avgjør hvordan historien, relasjonene og oppgavene dine utfolder seg. Dette var tydeligvis et premiss som virkelig falt i smak, for nå har utviklerne i AdHoc kunngjort at spillet har solgt en million eksemplarer etter bare ti dager.

Tittelen utgis i episoder, med to deler hver uke, og fire av de åtte episodene er lansert så langt (del fem og seks har premiere i morgen, og del sju og åtte kommer neste uke). Episodene slippes som gratis DLC, så det kreves ikke noe abonnement eller lignende for å spille hvis du kjøper spillet.

Vi har anmeldt de fire første episodene, og du kan lese hva vi synes her.