Dispatch
Dispatch har allerede solgt mer enn 1 million eksemplarer
Dette viser at folk ikke er lei av superhelter, de vil bare ha nye og uventede tilnærminger til dem.
HQ
Dispatch ble lansert for mindre enn to uker siden, og tilbyr en litt annerledes tilnærming til superheltrollen i et eventyr der dine valg avgjør hvordan historien, relasjonene og oppgavene dine utfolder seg. Dette var tydeligvis et premiss som virkelig falt i smak, for nå har utviklerne i AdHoc kunngjort at spillet har solgt en million eksemplarer etter bare ti dager.
Tittelen utgis i episoder, med to deler hver uke, og fire av de åtte episodene er lansert så langt (del fem og seks har premiere i morgen, og del sju og åtte kommer neste uke). Episodene slippes som gratis DLC, så det kreves ikke noe abonnement eller lignende for å spille hvis du kjøper spillet.
Vi har anmeldt de fire første episodene, og du kan lese hva vi synes her.