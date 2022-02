Disse Elden Ring-problemene skal fikses fremover

HQ

Selv om Elden Ring allerede har blitt et av tidenes best anmeldte spill og knuser rekorder på Steam og Twitch er det ingen tvil om at FromSoftware fortsatt sliter med å lage spill som er finpolerte teknisk. Både PC- og konsoll-spillere opplever stadig ujevn bildeoppdatering, detaljer som plutselig lastes inn og slik, men det er håp for at det glimrende spillet blir enda bedre etter hvert.

I en ny melding beklager utviklerne for problemene mange har med Elden Ring, og lover å fikse flere av dem relativt snart. Nærmere bestemt skal oppdateringer i nærmeste fremtid gjøre slik at følsomheten til noen muser på PC nedjusteres, den generelle ytelsen bli langt bedre og mer stabil, lagringsproblemene på PS5 lukes vekk og litt annet småtteri vi skal få mer informasjon om etter hvert.

Har du noen ønsker om hva som må bli bedre og/eller fikses?