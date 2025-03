Disturbing Hell is Us tar plass på utgivelseskalenderen i september

HQ

Det har vært mange spekulasjoner om hva Rogue Factor har på gang med Hell is Us, tredjepersons-actioneventyret som vi fikk et første glimt av på fjorårets State of Play i september. Siden den gang har vi ikke hørt noe, men i dag fikk vi en mye mer inngående titt på spillet fra dets kunstneriske og kreative direktør, Jonathan Jacques-Belletete, under Nacon Connect.

Her fikk vi et glimt av nye scenarier, fiender og situasjoner vi vil møte direkte i Hell is Us, der spillet kaster oss inn i situasjoner som vil få oss til å revurdere våre emosjonelle grunnpilarer fra innsiden og ut. På en veldig organisk måte har vi sett både utforskningen av omgivelsene og gåtene, mens vi blir med i prikkene som forbinder historien. Beklager at jeg er så mystisk, men jeg er sikker på at du vil forstå mye bedre hvorfor vi ønsker å holde mysteriet så mystisk som mulig med Hell is Us før utgivelsen den 4. september 2025 på PC og konsoller.

Sjekk ut den nye traileren for spillet nedenfor.