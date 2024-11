Dødssyk fan spilte Borderlands 4 og sier det er fantastisk

HQ

I forrige måned fikk vi vite at Gearbox håpet å oppfylle ønsket til Caleb McAlpine, en 37-åring med uhelbredelig kreft i stadium 4, om å spille Borderlands 4 før han gikk bort, så det er hyggelig å høre at de klarte det.

McAlpine bekrefter på Reddit at utviklerne fløy ham til Gearbox og lot ham spille "det de har av Borderlands 4 så langt" i forrige uke, og at det han spilte var fantastisk. Da er det veldig forståelig at han benytter anledningen til å takke alle for at dette har skjedd.

Ikke akkurat ekstremt spennende hvis du håpet på mer informasjon om Borderlands 4, men hjertevarmende nyheter. Hvilket spill ville du spilt før lansering hvis du fikk sjansen?