Domenenavnet ser ut til å bekrefte tittelen på oppfølgeren til The Super Mario Bros. Movie

Det er nok en enorm dag for Nintendo-fans, for i ettermiddag, klokken 14:00 BST/15:00 CEST , vil den neste Nintendo Direct finne sted. Vi vet at det blir et 60-minutters show, og siden det skjer nesten på dagen 40 år etter at Super Mario Bros. ble lansert, må vi anta at det også kommer til å fungere som en liten feiringsstrøm for den enorme milepælen.

Fans har lurt på om dette betyr at vi er i vente for noen Mario-overraskelser, og selv om vi ikke vil vite det før showet skjer, har en godbit allerede blitt bortskjemt av tingenes utseende.

Som lagt merke til av Necrolipe først og utvidet av Wario64, har et domenenavn blitt registrert for det som helt klart vil være oppfølgeren til The Super Mario Bros. Movie. På samme måte som Universal registrerte "thesupermariobros.movie" som et domene for den originale filmen, har nå et domene kalt "supermariogalaxy.movie" også blitt registrert.

Så tilsynelatende vil oppfølgerfilmen være Super Mario Galaxy, som tar rørleggeren med rød hatt på et eventyr i kosmos. At denne informasjonen kommer ut når den har gjort det, tyder også på at vi først vil møte prosjektet i ettermiddag på Direct, selv om det fortsatt er uklart om det er i form av en trailer eller bare en kunngjøring fra Shigeru Miyamoto.

Når det gjelder premieredato, vil filmen debutere 3. april 2026.