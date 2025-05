Dommeren i Maradonas dødsrettssak fjernet fordi hun i hemmelighet filmet en dokumentarfilm

HQ

Rettssaken om Diego Maradonas død, der syv medlemmer av hans medisinske stab er tiltalt for uaktsomt drap etter hans død i 2020, står i alvorlig fare for å bli erklært ugyldig, etter at en av dommerne har blitt fjernet fra rettssaken. Årsaken? Hun filmet i all hemmelighet en dokumentarfilm om rettssaken, med seg selv som hovedperson, bak ryggen på de to andre dommerne, advokatene, aktorene, de tiltalte og egentlig alle andre, filmet i all hemmelighet med kameraer som ingen så.

Mistanken mot dommer Julieta Makintach oppsto for ti dager siden, med alvorlige bevis mot henne (blant annet en trailer for den planlagte dokumentarserien i tre episoder, med tittelen "Divine Justice", som viste henne på vei inn i rettsbygningen blandet med nyheter om Maradonas død og mistenkeliggjøring av hans medisinske team; traileren avsluttes med uttrykket "Guds dommer").

Traileren ble vist i rettssalen på tirsdag, til vantro og forlegenhet for alle i salen, og deretter ble alle parter enige om å fjerne Makintach fra rettssaken fordi det ble satt spørsmålstegn ved hennes integritet og nøytralitet. Dommeren sa at hun var offer for en diskrediteringskampanje, men etter fire anspente timer aksepterte hun avgjørelsen, ifølge El País. Hun vil sannsynligvis selv bli tiltalt.

"En skam for verden": Aktor og advokat er enige om å fjerne dommeren

Julio Rivas, advokaten til hjernekirurgen Leopoldo Luque, hovedmistenkt for Maradonas død, ba om at Makintach ble avsatt på grunn av dommerens spørrende spørsmål, som om hun "fulgte et manus" og stilte spørsmål ved om dommen hennes ville bli påvirket av dokumentarfilmen hun var med i, fordi "en domfellelse er en bedre avslutning for en dokumentarfilm, en frikjennelse selger ikke".

For en gangs skyld var advokater og aktorer enige om at hun burde fjernes. Aktor Patricio Ferrari sa at dommeren "opptrådte som skuespiller, ikke som dommer". Den generelle følelsen er at dette er en "skam for verden", for å bruke Fernando Burlandos ord, advokaten til to av fotballstjernens døtre, Dalma og Gianinna.

"Vi har evaluert hva som skjer med dommeren i 10 dager, ikke hva som skjedde med Diego Armando Maradonas drapsmenn. Vi så allerede mishandling da hans helse ble behandlet, og nå ser vi mishandling fra rettssystemet mot ham og hele hans familie", sa advokaten.

Nå som en av de tre dommerne i rettssaken er fjernet, etter nesten tre måneder, er det mest sannsynlige scenarioet at rettssaken blir erklært ugyldig, noe som vil være til fordel for de tiltalte, og Maradonas døtre ønsker at rettssaken skal avsluttes så snart som mulig. En avgjørelse om hvorvidt rettssaken skal fortsette eller ikke, vil bli kunngjort på torsdag.