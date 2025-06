Donkey Kong Bananza Direct forklarer Paulines engasjement og viser DKs mange evner

HQ

Donkey Kong Bananza Direct har nettopp blitt avsluttet, og det har satt søkelyset på et spill som ser ut til å bli virkelig bemerkelsesverdig. Prosjektet, som vil være eksklusivt på Switch 2 når det lanseres 17. juli, vil være en absolutt godbit for fans av variert og intrikat spilling, som virkelig flytter grensene for 3D-plattformspill. I den forbindelse har Direct gått nærmere inn på de ulike evnene og bevegelsene som vil stå til DKs disposisjon, samtidig som de også går litt nærmere inn på historien og fortellingen.

For de som lurer på hva poenget med DK Bananza er, er målet i hovedsak å bemanne den populære apen og lede ham dypere og dypere inn i planetens kjerne i et forsøk på å stoppe Void Company, ledet av den skumle Void Kong og hans lakeier Grumpy Kong og Poppy Kong. De har tatt over planetens ulike undernivåer, og målet er å dykke dypere, frigjøre nivåene fra deres grep og samtidig beskytte den unge Pauline, som har alliert seg med DK. Og hvor kommer Pauline fra, spør du? Hun begynner historien som en stein ved navn Oddrock, som snart blir knust for å avsløre den talentfulle sangfuglen.

Med dette i tankene utforsker du de forskjellige nivåene ved hjelp av DKs brede sett med evner, som inkluderer slag, hopping, friklatring og til og med en rekke mer spesifikke bevegelser også. Se nedenfor for å finne ut hva disse er:



Dive Punch - et dykkende slagangrep som kan slå gjennom stein



Roll Forward - en foroverrulling som kan kombineres med andre bevegelser for større avstand



Hand Slap - en bakkeslagteknikk som kan knuse gull og til og med fungere som sonar for å avsløre samleobjekter og gjenstander i nærheten



Riv av - en gripeteknikk for å fjerne stein og deretter kombinere med Sving og Kast og andre for ytterligere angrep



Kast - sleng avrevet stein



Sving - bruk avrevet stein som våpen



Chunk Jump - bruk avrevet stein som en måte å generere et dobbelthopp på



Turf Surf - bruk avrevet stein til å gli rundt i omgivelsene som på et surfebrett



Lag musikk - Pauline synger for å få med seg kjettinger og andre hindringer som Void Company har satt opp



I tillegg kan DK bruke Bananenergy til å forvandle seg til kraftige Bananza krefter. Vi fikk se noen av dem i aksjon:



Kong Bananza - en kraftigere og mer aggressiv versjon av base Kong



Zebra Bananza - forvandles til en sebra som kan storme frem i full fart



Ostrich Bananza - forvandle deg til en struts som kan fly, gli og bruke oppdrift for å nå nye høyder



På Direct fikk vi også en innføring i hvordan Banadium Gems og Chips, Gold og Fossils fungerer, som alle kan brukes i butikker av ulike årsaker. Vi fikk se en rekke sjefer og fiendetyper, en håndfull av undernivåene som kan krysses ved hjelp av Eelevators, og mye mer.

Ta en titt på noen nye spill nedenfor, før Donkey Kong Bananza kommer på Switch 2 den 17. juli.