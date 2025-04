Donkey Kong Bananza praktiske inntrykk: DK møter Minecraft i et brutalt plattform-eventyr

HQ

Selv om Nintendo fortsatt kvier seg for å offisielt bekrefte det vi vet - at dette er det nye plattformspillet fra EAD Tokyo og ikke et nytt 3D-Mario - var det mye lettere å se det da jeg satt med Nintendo Switch 2-lanseringstittelen (vindu) i går på Premiere-arrangementet i Paris. Du kan bare se og føle røttene i stilen, gjengivelsen, kameraet, verdensdesignet ... det er som om Mario Odyssey gikk gjennom en årelang transformativ operasjon for å bli noe mye mer brutalt og vertikalt. Noe som hører mer hjemme hos hans gamle venn/foe DK.

Donkey Kong Bananza kombinerer nemlig tradisjonelle plattformelementer med gruvedriftsmekanikk. Du kan til og med sammenligne det med Minecraft, eller med SteamWorld Dig, men selvsagt med den bemerkelsesverdige personligheten og de endeløse ideene til det nevnte utviklerteamet.

Og hva betyr dette? At du fra første stund kastes inn i spillet med fokus på ødeleggelse og graving, mer enn å hoppe rundt. Hva kan ødelegges, hvordan og hvor kan jeg grave dypere, var ting spillet fikk meg til å tenke på, mens jeg stormet gjennom omgivelsene og lo av den fornyede humoren.

Dette er en annonse:

Den 15 minutter lange demoen besto av to deler. En intro i gruvene på Ingot Isle, som du kan se nedenfor...

HQ

... Og Lagoon Layer, et annet område lenger ut i spillet der du låser opp Boom Bomb-evnen. Du kan også se hvordan jeg fullførte det her :

HQ

Dette er en annonse:

Hvis du, som meg, prøver å trykke B for å hoppe, tar du feil. På en måte er DKB inspirert av Zelda: Breath of the Wild, ettersom kontrollene er tilordnet vertikalt på en logisk måte, slik at øvre X betyr "slag oppover", mens B under betyr "slag nedover", med A for hopp og Y eller Joy-Con-rystning for slag i samme plan. Deretter kan du kombinere A+B for det knusende Dive Punch som illustrerer spillets eske.

Og hva mer? R står for Hand Slap for å samle inn gjenstander i nærheten innenfor et sirkulært område, og med ZR kan du bokstavelig talt rive av steiner fra omgivelsene med bare hendene. Deretter kan du kaste dem rundt med gyroen, eller kanskje bruke et stykke land som et surfebrett, på Funky Kong-vis. Og L? Vel, vi snakker om kongen av ... rytme, ikke sant? Med L lager du musikk som du kan følge takten til, og den hjelper deg med å finne veien gjennom nivåene.

Spillet er veldig fartsfylt, og nesten alt virker ødeleggbart. Apropos Zelda, når vi snakker om Zelda, og når vi kommer fra teamet som gjorde Odysseys avsluttende jakt på hemmeligheter så morsom, gleder jeg meg allerede til å avdekke skjulte skatter i det endelige spillet. Denne demoen var en intensjonserklæring om å håndtere terrenget og prøve å finne hemmelige innganger (eller utganger) til andre områder eller til og med nivåer i et lagdelt design, noe som uunngåelig minnet meg om grottene i Tears of the Kingdom.

Jeg liker virkelig at de utforsker gruvesiden av DK-verdenen utover de typiske minecart-nivåene, da det føles forfriskende å komme fra de mer åpenbare jungelinnstillingene, og å bruke denne utnyttbare fasetten fra karakterens historie til nye bruksområder er den beste tilnærmingen til en reboot, spør du meg. Dette er tross alt "langt fra DK Island", og nå leter du etter gylne bananer eller, mer teknisk, Banadium Gems, som ser ut til å være som spiselig gull og fungerer som Odysseys måner.

Dette betyr at du ikke forlater området når du samler en. For eksempel kan du se i videoen ovenfor hvordan jeg fikk 4 gylne bananer før jeg forlot den innledende gruven på Ingo Isle. I stedet for Mario-mynter graver du selvfølgelig ut Banadium Chips som valuta når du slår deg gjennom vegger, bakker og tak, som i sin tur kan byttes inn i flere bananer på Chip Exchange.

Men det er to friskere ting å lete etter på Donkey Kong Bananza. Det ene er fossiler (!), noe som gir god mening med tanke på premisset. Og den andre er kosmetikk, som ikke kunne gå glipp av festen igjen fra Mario Odyssey. For å få sistnevnte investerer du førstnevnte i Style Shop.

Vi kan også si at den lille lilla kompisen er for DK hva Cappy var for Mario i hans siste 3D-eventyr, men tro meg når jeg sier at bortsett fra studioets varemerketrekk, er dette et spill som spiller annerledes å dømme etter demoen, og som foreslår forskjellige ting.

En annen uunngåelig sammenligning alle gjør, og har gjort helt siden det nye DK-designet ble avduket i både filmen og kartspillet, var kontra Rare-spillene. Og for alle som fortsatt tror at japanske Nintendo hater DKC-sagaen, vil jeg si det motsatte: De respekterer, anerkjenner og omfavner den æraen, fra sideskrollende hyllester til livreddende røde ballonger, for ikke å snakke om Diddy-lignende gruvearbeidere eller eksploderende tønner.

Mekanisk sett vil jeg se hvordan kamp og traversering utvikler seg med nye klatre- og graveevner, ettersom verdenene som ble vist i traileren utover det jeg spilte, gjorde meg hyped. Narrativt, hvis det er det du er her for, ble jeg lovet "tilbakevendende venner" på arrangementet, så vi får se hvilken morsom historie gutta som nesten giftet seg med Bowser og Peach kom opp med neste gang. Jeg kunne sagt at de 7-8 skurkene som ble vist i traileren vil oppføre seg som Broodals i dette spillet, men jeg sa også at jeg ikke ville sammenligne mer.

Hvis Mario Kart World var det morsomste jeg hadde i selskap med en Switch 2 i Paris, betydde Donkey Kong Bananza det samme for enspiller. Jeg smilte, danset til jungelrytmen, følte meg destruktiv og brutal som en pelskledd rivningskule. En dristig nystart som Nintendo har bygget opp til med sin Universal-film- og fornøyelsesparkavtale, men for at det virkelig skal lykkes, må selve spillet levere. I juli i år må det kompensere for den dårligere karakterappellen med ren, ekte moro.