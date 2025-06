Donkey Kong Bananza kan spilles på nettet med bare én kopi av spillet

HQ

En av de nye tingene som ble avslørt i Donkey Kong Bananza Nintendo Direct i ettermiddag, var den lokale flerspillermodusen. I stil med Super Mario Odyssey kan én spiller kontrollere Donkey, mens spiller 2 kontrollerer Pauline, skyter "vokale eksplosjoner" ved hjelp av musekontrollene og hjelper DK på andre, mindre måter.

Denne modusen, som Nintendos nettsted bekrefter, er bare lokal (Single System), noe som betyr at du kan spille på en TV, den andre spilleren med en Joy-Con.

Men du kan også spille det i lokal flerspiller med to konsoller ved hjelp av GameShare. Hvis bare én person eier spillet, kan den andre spilleren laste ned spillet fra sin Switch 2 ... eller sin originale Nintendo Switch (selvfølgelig bare i denne co-op-modusen, der det virkelige spillet spilles på verts-Switch 2 mens det andre strømmes til den andre konsollen).

Og det beste er at du også kan spille dette på nettet ... men bare gjennom GameChat. For å gjøre det må du opprette en GameChat-økt med en venn og deretter invitere ham eller henne til å spille Donkey Kong Bananza. Vennen din må ha en Switch 2 (det fungerer ikke med den originale Switch i dette tilfellet), men selv om han eller hun ikke har spillet, spiller dere begge sammen (forutsatt at begge har en stabil Internett-tilkobling).

Så selv om Donkey Kong Bananza teknisk sett ikke har flerspiller på nett (ingen matchmaking eller noe sånt), kan du likevel spille det på nett med en venn ... til og med så mye at du kan spille på nett med bare én kopi av spillet. Og selv uten Nintendo Switch Online ... i hvert fall frem til 31. mars 2026: GameChat er nødvendig for det, som for øyeblikket er gratis, men som vil være en del av NSO-abonnementet fra april 2026.