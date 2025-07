Donkey Kong Bananza "sannsynligvis" hadde den beste fysiske utgivelsen av serien i Storbritannia

HQ

Tidligere denne uken informerte vi om de fysiske lanseringstallene for Donkey Kong Bananza i Storbritannia, levert av Christopher Dring fra The Game Business. Som vanlig avslører han ikke eksakte tall, men han ga en omtrentlig vurdering av hvordan DK og Paulines debut har klart seg i landet. Dataene var gode, men det ser ut til at de ikke var overveldende, og faktisk var halvparten av det forrige spillet EAD Tokyo-studioet ga ut. Nemlig Super Mario Odyssey.

Men hvis vi snakker når det gjelder Kong-familien, har Bananzas oppføring vært veldig bra. Faktisk er det "sannsynligvis nummer 1" på listen over franchisens beste utgivelser noensinne. The Game Business har oppdatert dataene, men sier at de ikke kan bekrefte at Donkey Kong Bananza slo Wii's Donkey Kong Country Returns (2010) fordi Nintendo ikke har delt direkte salgsdata fra My Nintendo Store.

Det høres absolutt ikke dårlig ut, også med tanke på at andelen digitalt salg av Nintendo-spill i 2025 allerede er høyere enn for fysiske spill, noe som er langt unna Wii-tiden.

Hva tror du, tror du Donkey Kong Bananza har vært den største utgivelsen i karakterens historie?