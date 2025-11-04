Donkey Kong Bananza selger 3,5 millioner enheter på tre måneder

HQ

I dag presenterte Nintendo sine økonomiske resultater for første halvdel av regnskapsåret 2026, og med det har de oppdatert prognosene for dette året oppover, fra å forutse salg av 15 millioner Nintendo Switch 2-konsoller til 19 millioner, og mye av suksessen skyldes spillene de allerede har utgitt og planlegger å utgi, både førsteparts- og tredjeparts. Og i den katalogen er det to titaner som skiller seg ut akkurat nå, Mario Kart World (9,7 millioner solgte enheter) og Donkey Kong Bananza, den store satsingen for en enkeltspiller for øyeblikket.

Om Bananza har Nintendo rapportert at de er veldig fornøyde med 3,49 millioner solgte eksemplarer siden juli i fjor, da det ble utgitt. I løpet av den tiden har de også gitt ut DLC-en "DK Island & Emerald Rush", som også har bidratt betydelig til selskapets digitale salg (dvs. digitalt utgitte spill, nedlastbart innhold og Nintendo Switch Online-abonnementer), som utgjør 51,2 % av totalen.

Basert på de nåværende salgstallene for Nintendo Switch 2 eier mer enn en tredjedel av Switch-brukerne DK Bananza - er du en av dem? Og hvis du fortsatt er oppslukt i eventyret, kan du sjekke ut guiden vår for å fullføre 100 % av spillet.