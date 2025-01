Don't Nod forsinker utgivelsen av Lost Records: Bloom and Rage Del 2 med en måned

HQ

Don't Nod har gått gjennom en tøff tid en stund nå. Ingen av deres strålende 2024-utgivelser (Banishers: Ghost of New Eden, Jusant) har klart å gå i balanse, og det resulterte i permitteringer og kanselleringer av prosjekter for noen måneder siden. Og så forstås dagens nyheter som en del av en plan som ikke kan mislykkes.

Vi snakker om Lost Records: Bloom and Rage, planlagt for utgivelse 18. februar, med "Bloom". Nå bekrefter studioet at det har utsatt utgivelsen av den andre episoden, "Rage", fra 18. mars til 15. april. Fire uker er egentlig ikke et stort problem for spillerne, men det er bevis på omsorg og oppmerksomhet på detaljer som går i å sørge for at alt rundt dette spillet går greit.

Siden Square Enix tvang Don't Nod til å gi Life is Strange-stafettpinnen videre til Deck Nine, har de jobbet hardt for å finne en ny episodisk fortelling som de kan bygge stilen sin på. Kanskje Lost Records er lyset i enden av tunnelen?