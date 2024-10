Don't Nod søker om suspensjon av børsnoteringen

HQ

I morges Don't Nod, studio kjent for å ha startet Life is Strange-serien og nyere titler som Tell Me Why, Twin Mirror, Harmony: The Fall of Reverie, Jusant eller Banishers: Ghosts of New Eden, i tillegg til å utgi Gerda: A Flame in Winter og Koira, har i dag søkt Euronext om å suspendere noteringen av sine aksjer på Paris-børsen. Det korte dokumentet som ble publisert av organet skulle ledsages av en offisiell uttalelse fra selskapet, men fire timer senere er det fortsatt ingen offisiell ekstra rapport.

Å forlate aksjemarkedet er ikke nødvendigvis et dårlig varsel, men det er også et tegn på viktige endringer internt, spesielt på investeringssiden. I skrivende stund er det umulig å vite hva som vil skje, men husk at Lost Records: Bloom & Rage slippes i begynnelsen av 2025, som nesten er ferdig, så det ville være rart å forutse en omstrukturering eller nedleggelse.

Den mest sannsynlige antagelsen er at Tencent (som eier en majoritetsandel i selskapet, med 41.9% av totalen) ikke er veldig fornøyd med de økonomiske resultatene i siste kvartal og publisert i september i fjor, som viste det lave salget av de siste titlene, for eksempel Banishers: Ghost of New Eden. Dette, sammen med den kinesiske gigantens grep for å kutte investeringsporteføljen i Vesten, kan ha ført til en stillstand i aksjekursen. Det er heller ikke en god tid for Don't Nod når det gjelder prosjekter og utvikling. For bare en uke siden forlot studioets tidligere narrative direktør Stephane Beauverger selskapet etter 15 år.

Vi vil holde øye med eventuelle nye utviklinger i de kommende timene i denne saken.