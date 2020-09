Du ser på Annonser

I samme slengen som Microsoft bekreftet at de kjøper ZeniMax og Bethesda gjorde de det også klart at vi ville se konsekvensene av dette relativt raskt ved at sistnevntes spill skulle komme til Xbox Game Pass. Allerede neste neste torsdag får vi første eksempel.

Etter en dag med hinting kan Microsoft og Bethesda bekrefte at Doom Eternal blir en del av Xbox Game Pass på Xbox One den 1. oktober, mens PC-spillere må vente til en gang senere i år.