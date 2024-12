Dota 2 bekreftet for Esports World Cup

HQ

Vi vet nå det sjette deltakende spillet som vil være til stede på Esports World Cup. Etter Call of Duty (Black Ops 6 og Warzone 2.0), Honor of Kings, Garena Free Fire, og Street Fighter 6, Dota 2 har bekreftet sin deltakelse på den store internasjonale festivalen.

Fjorårets Esports World Cup så godt over 20 spill omtalt, noe som betyr at vi sannsynligvis har mange flere titler å låse inn i løpet av desember måned og for å forberede oss på det enorme showet som vil bli arrangert om sommeren, sannsynligvis i juli og august.

Det som ikke er bekreftet, er om dette EWC-arrangementet for Dota 2 vil være en offisiell del av konkurransesesongen, eller om det i stedet vil være en tredjeparts invitasjon. Vi får utvilsomt vite mer snart.