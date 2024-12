Dota 2 var den eSporten som tjente mest penger i 2024

HQ

Nå som året går mot slutten, kommer vi ikke til å se mange store eSport-arrangementer på et par uker, men likevel er det nå tid for statistikk, når vi kan se tilbake på året og se hvilke spillere, spill og mer som skilte seg mest ut.

Spesielt i dag ser vi på de ti beste spillene som hadde de største premiepotten i 2024. I henhold til tall fra Esports Charts ser vi at den ledende pakken er Dota 2 med 22.68 millioner dollar vunnet.

Like bak er Counter-Strike med 22.67 millioner dollar. Honor of Kings henger ikke så langt etter på tredjeplass, med 20.61 millioner dollar. Det som er interessant er at bare ett av disse tre beste spillene var på listen over de mest sette begivenhetene i år. League of Legends, det mest sette spillet i år, rangerte syvende for premiepotten totalt, noe som viser skillet mellom hva som betaler, og hva folk ser på.