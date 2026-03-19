Double Fine's Kiln lanseres i april

Den store overraskelsen på Xboxs Developer_Direct tidligere i år var en opptreden fra Double Fine, som etter Keeper dukket opp for å presentere Kiln for verden. Dette er en flerspiller party-tittel som inneholder sansende og sprø keramikk, og da Tim Schafer dukket opp for å vise frem spillet, avslørte han at vi ville spille Kiln i løpet av våren, men at datoen ville bli delt senere.

Vel, her er vi nå. I et ganske subtilt Xbox Wire-blogginnlegg har det blitt avslørt at Kiln lanseres så snart som neste måned 23. april, på PC, PS5 og Xbox Series X / S (pluss det bredere Xbox-økosystemet med Cloud, Game Pass Ultimate, Xbox på PC osv.)

For de som er interessert i å få en smakebit av Kiln før lanseringen, har det også blitt bekreftet at spillet vil få en åpen beta mellom 9. og 11. april, spesielt på Steam. I henhold til prisingen av Kiln, vil den ankomme til en rimelig prislapp, med basisutgaven som klokker inn på $ 19.99 og den større Fired Up Edition til $ 29.99. Denne sistnevnte pakken inneholder noen ekstra kosmetiske alternativer og premiumvaluta for å kjøpe flere godbiter også.

