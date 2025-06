Drag x Drive lanseres 14. august på Nintendo Switch 2

HQ

Nintendo fortsetter å kunngjøre kun gjennom Nintendo Today-appen, og de har nettopp kunngjort utgivelsesdatoen for Drag x Drive, deres kommende flerspillerspill eksklusivt for Nintendo Switch 2, som vil gjøre god bruk av musekontrollene til Joy-Con.

Drag x Drive er et spennende spill. Vi ble overrasket over den innovative kontrollen med Joy-Con som mus og spillets fremstilling av rullestolbasketball. Den kjedelige estetikken og den begrensede spillbarheten får oss imidlertid til å tvile på at denne nye IP-en virkelig vil bli det nye Splatoon eller det nye ARMS.

Dessverre var det ingen andre detaljer ved siden av kunngjøringen om utgivelsesdatoen: ingen trailer eller informasjon om prisen. Vi vet at det bare vil være tilgjengelig via Nintendo eShop, så forhåpentligvis er det en gratis å spille-tittel ... eller i det minste billig.