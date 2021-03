Drager og Terrorblade venter i Netflix sin Dota-serie

Du ser på Annonser

Det tok bare to dager fra Netflix og Valve annonserte at de lager en animeseriebasert på Dota-universet til vi fikk enda en trailer, så det bør ikke overraske at vi har fått enda en nå som premieren bare er litt over tre uker unna.

Denne gangen har vi uansett fått noe ekstra spesielt. I tillegg til den nye traileren fra DOTA: Dragon's Blood har også fire plakater blitt offentliggjort. Kanskje ikke spesielt i seg selv, men ved å ta en nærmere titt på dem får man en QR-kode som tar oss til en kort teasertrailer som avslører at det er Terrorblade sin stemme som høres. Dermed er det ganske tydelig at drager ikke er de eneste farlige skapningene i serien som har premiere den 25. mars.