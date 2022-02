Dragon Age 4 kommer nok tidligst i 2024

HQ

Man trenger ikke akkurat å kjenne spillindustrien veldig godt for å forstå at utviklingen av Dragon Age 4 har vært turbulent for Bioware. Så sent som i november forlot prosjektlederen Matt Goldman studioet, og kveldens blogg fra Gary McKay gjør skuffer nok enda flere.

Bioware-sjefen sier nemlig at Dragon Age 4 bare har kommet til rundt midten av produksjonen. Med tanke på at spillet ble skikkelig annonsert i 2018 kan du være ganske trygg på at det dermed ikke slippes før tidligst i 2024.

Den gode nyheten er at McKay gjentar at utviklerne endelig har fått de grunnleggende elemtene og ideene på plass etter å ha skiftet fokuset fra multiplayer til enspiller igjen. Derfor er planen å gi oss mer informasjon om spillet en gang senere i år. Da forhåpentligvis med mer enn de mer teknologifokuserte klippene vi har fått så langt.