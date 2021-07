Dragon Age 4 og Mass Effect 4 vil ikke vises på en god stund

Siden det vi foreløpig kaller Dragon Age 4 har vært vist frem på et par av Electronic Arts sine show de siste årene og Bioware viste Mass Effect 4 i fjor håpet mange å se enda mer fra begge to på EA Play Live-sendingen den 22. juli. Det blir dessverre ikke tilfellet.

Bioware har bestemt seg for å gjøre slik at vi går inn med riktige forventninger, og sier derfor at verken Dragon Age 4, Mass Effect 4 eller Star Wars: The Old Republic vil være en del av EA Play Live-sendingen. Grunnen er enkelt nok at utviklerne kun ønsker å fokusere på å lage spillene i stedet for å sette av tid til slike ting, noe jeg kan forstå. Star Wars: The Old Republic-fans får jo uansett vite mer om spillets fremtidsplaner i kveld, så der er det i alle fall ikke noe å frykte.