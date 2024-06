Dragon Age: Dreadwolf dukker opp i Xbox- og PlayStation-butikkene

HQ

Når vi går inn i sommeren 2024, sesongen der vi ble lovet av BioWare at vi skulle få en full avsløring for Dragon Age: Dreadwolf, er forventningen mildt sagt høy. Nylig så vi at spillet dukket opp på Xbox-appen, og nå har det en butikkside for PlayStation og Xbox.

Hvis du navigerer over til en av nettsidene, får du se en beskrivelse av spillet som nok en gang gjentar at vi får en fullstendig avsløring i sommer, men det gir ikke brukerne muligheten til å forhåndsbestille, bare ønskeliste.

Produktbeskrivelsen lyder som følger: "Velkommen til Dragon Age: Dreadwolf™. Gå inn i Thedas-verdenen, et pulserende land med robust villmark, forræderske labyrinter og glitrende byer - gjennomsyret av vill kamp og hemmelig magi. Nå balanserer denne verdens skjebne på en knivsegg.

Thedas trenger en ny leder, en de aldri vil se komme. Du vil skape et modig fellesskap for å utfordre stormen som er i ferd med å samle seg. Vennskap, drama og romantikk vil florere når du samler markante individer til et ekstraordinært team. Bli lederen og tenn håpets fyrtårn i deres mørkeste øyeblikk."

Tror du vi får se mer av Dragon Age: Dreadwolf denne uken?