Xbox-appen har nå en side for Dragon Age: Dreadwolf

Enhver spiller som har fulgt Bioware siden før det ulykksalige Anthem, teller sikkert ned dagene til den forventede fullstendige avsløringen av Dragon Age: Dreadwolf en gang i sommer. Det som kanskje ikke alle forventer, er at spillet kommer "relativt snart" til PC og konsoller.

Nei, vi har dessverre ikke den innsideinformasjonen, men hvis du er en Xbox-spiller eller bruker Xbox-appen på mobilenheten din, kan det være lurt å sjekke det ut akkurat nå. Hvis du søker etter Dragon Age: Dreadwolf, vil du se at det nå finnes en side i appen med et "Last ned til konsoll"-alternativ. Det er også en ny beskrivelse av spillet, som avsluttes med setningen "Full utgivelse sommeren 2024".

Nei, nedlastingslenken fungerer ikke... ennå.

Både Microsoft og Bioware har vært ekstremt hemmelighetsfulle når det gjelder informasjon om det kommende Dragon Age, så kanskje vi får en stor overraskelse på Xbox Games Showcase den 9. juni, der vi får en endelig utgivelsesdato for Dragon Age: Dreadwolf. Og hvis app-siden er noe å gå etter, kan det til og med være i løpet av de neste månedene. En skyggedråpe, kanskje?