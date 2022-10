Dragon Age: Dreadwolf nærmer seg

HQ

Over fire år har gått siden Bioware endelig bekreftet at de lager et nytt Dragon Age-spill, men det ble etter hvert tydelig at prosjektet hadde store problemer. Dette siden vi blant annet måtte nøye oss med konsepttegninger og intetsigende spillmotorvideoer i to år før The Game Awards 2020-traileren avslørte noe av historien. Du kan heldigvis forvente å se og høre mye mer fremover.

Bioware avslører at Dragon Age: Dreadwolf har gått inn i alphafasen, noe som betyr at det innholdsmessig er ferdig fra start til slutt. Dermed gjenstår det "bare" å gjøre grafikken og lyden så bra som mulig, finpusse og justere gameplaymekanikker, endre litt på historien og karakterer slik at de bygges opp riktig og generelt gå mer detaljert til verks for at alt skal være bra og passe godt sammen. Om vi skal dra sammenligninger til Dead Space Remake og Skate betyr nok dette at vi kan se frem til langt mer informasjon og gameplayklipp neste år.