Dragon Age: The Veilguard har flere samtidige Steam-spillere enn noen Bioware-tittel noensinne har hatt

HQ

Bioware har hatt ti virkelig tøffe år med forlatte spill og to skikkelige floppere i Anthem og Mass Effect: Andromeda. Men med det nylig lanserte Dragon Age: The Veilguard viser de at spillere ikke er så vanskelige å tilfredsstille likevel, det er bare å lage et godt spill, så vil kjøperne strømme til.

Via SteamDB får vi nå vite at spillet har nådd en topp på 70 414 samtidige spillere, noe som er et resultat ingen Bioware-spill noensinne har nådd før - og faktisk ingen enspiller-spill fra EA heller (Star Wars Jedi: Survivor har på det meste hatt 67 855 samtidige spillere, noe som er det høyeste noe enspiller-spill fra EA har nådd).

Det tallet ble for øvrig oppnådd bare timer etter premieren, så det er en sjanse for at Dragon Age: The Veilguard vil slå nye rekorder i løpet av helgen. Sjekk ut vår anmeldelse for å lære mer om hvorfor du bør sjekke ut dette.