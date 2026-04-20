Dragon Ball: Sparking! Zero avslører ny Super Limit Breaking Neo DLC som kommer denne sommeren

Dragon Ball: Sparking! Zero Super Limit Breaking Neo har allerede mange figurer, men i begynnelsen av året fortalte Spike Chunsoft og Bandai Namco at listen ville vokse ytterligere med ny DLC som kommer til spillet. Nå har vi fått en mer inngående trailer som viser flere av de nye funksjonene, inkludert glimt av baner, Super Moves, spillmoduser og mer.

I traileren ser vi at figurer fra Dragon Balls fortid, nåtid og fremtid alle blir lagt til i spillet, ettersom Spike Chunsoft bringer 30 flere krigere som en del av den nye Super Limit Breaking Neo DLC. Det legger også til et nytt kampsystem, som vil være gratis for alle spillere når den betalte DLC-en slippes.

Dragon Ball: Sparking! Zero har absolutt sine problemer, spesielt som en konkurransedyktig fighter, men det er mye moro for spillere som ønsker å føle at de er i en skikkelig Dragon Ball-stil kamp. Heldigvis kommer det ikke til å være den eneste opplevelsen som tilbyr det snart, ettersom vi også har fått den nye Dragon Ball Xenoverse 3 som kommer neste år.