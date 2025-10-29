HQ

Det er ikke engang et år siden Square Enix overrasket verden med utgivelsen av Dragon Quest III HD-2D Remake, det som kronologisk sett regnes som den første tittelen i seriens fortelling, og det første kapittelet i det som er kjent som Erdrick Trilogy. Jeg var der, og jeg var ikke annet enn full av lovord for det tekniske, narrative, visuelle og lydmessige vidunderet jeg møtte, som jeg hadde svært få klager på i min anmeldelse.

Jeg var ikke en isolert fan, og spillet ble en slik bestselger at det i løpet av knappe seks uker ble det mest solgte spillet i 2024 i Japan, og overgikk alle Square Enix' forventninger for regnskapsåret. Faktisk reddet denne DQIII HD-2D Remake dagen. Og nå kommer de for å gjøre det igjen.

Den største feilen, og samtidig den beste egenskapen som denne Dragon Quest I & II HD-2D Remake har (jeg vil snakke om det i entall, selv om denne samlingen inkluderer de to første Dragon Quest -spillene) er at den er helt kontinuerlig med hensyn til den forrige tittelen, og tilbyr de samme forbedringene når det gjelder fiendeanimasjoner, angrep, NPC sprites, eller effekter på scenen der vi beveger oss. Hvis du har spilt DQIII (og både jeg og produsent Masaaki Hayasaka anbefaler at du gjør det før du dykker ned i denne), vil alt være kjent, men det er noen nye nyanser, og det er mer innhold.

Som jeg sa i fjor, er disse titlene som kommer til Europa først og fremst en gjeld som det har tatt altfor lang tid å betale ordentlig. Ja, amerikanerne fikk Dragon Warrior i 1989, men det første Dragon Quest hadde allerede gått sin seiersgang i Japan i tre år, og fikk aldri sjansen til å komme til våre konsoller på den tiden. Og når man sammenligner det originale spillet med denne helt nye versjonen, gjør det faktisk mindre vondt nå som det mangler.

Det sier seg selv at Dragon Quest I var mye mer komplisert å jobbe med, fordi originalen var.... vel, det originale JRPG-et. Bare noen få 8-biters animerte sprites der du knapt kan skille et fjell fra et slott. Monstrene var fikserte på skjermen, karakteren beveget seg i rutenett ... og likevel kunne du føle innlevelsen av å være på et ekte oppdrag for å redde verden fra ondskap. Dragon Quest I HD-2D Remake har gjenskapt Tantegel fra grunnen av, med daler, ørkener, byer som føles levende, og som også nok en gang kan skilte med en av de beste representasjonene av vann i et videospill. Det er en mye mindre tittel enn de senere delene i serien, men det er også det mest oversiktlige, og jeg må innrømme at jeg likte å fullføre DQI's soloeventyr på rundt 12 timer.

I Dragon Quest I HD-2D Remake spiller du som etterkommeren av Erdrick, med et oppdrag om å stoppe den onde Dragonlord og redde prinsessen i kongeriket. Det er en soloreise, så du må endre tilnærmingen din til kamper og administrere mana (MP) og gjenstander, spesielt helbredende gjenstander, mye bedre. Du må også holde et nøyere øye med utstyret du har på deg og sørge for å holde det oppdatert, enten ved å utforske og lete etter kister i verden eller i fangehull, eller ved å kjøpe utstyr fra kjøpmenn i byene. Og i tillegg til grafikken og de nødvendige livskvalitetsforbedringene, som å kunne regulere hastigheten i kampene, er utfordringen med minimedaljer nå lagt til her også, og i den andre delen. Det er også en kamparena og, kanskje viktigst av alt for oppbyggingen av trilogien, nye mellomsekvenser der denne historien kobles sammen med Dragon Quest III HD-2D Remake.

Og ikke bekymre deg hvis du går deg vill eller hopper over viktige samtaler, for menyen har et hjelpealternativ med instruksjoner om hvor du kan fortsette å utforske. Ikke tenk på det som en trinnvis guide, men heller vage setninger som prøver å bringe deg tilbake eller minne deg på hva du holdt på med.

Dragon Quest II HD-2D Remake Igjen er "tilbake" et stort ord. Vi snakker om et mye dypere spill, der det allerede er konseptet med et "party" av helter med sine respektive karakterklasser, som du må gå opp i nivå og utstyre med balanse for å møte utfordringen. Jeg innrømmer at jeg syntes soloeventyret var mer stimulerende, på grunn av hvor annerledes det føltes, men når alt kommer til alt er dette Dragon Quest, og jeg visste hva jeg gikk inn i. Dragon Quest II HD-2D Remake legger til mer innhold, kister og dialog til historien (med både engelsk og japansk dubbing), og har som en ekstra bonus til sin versjon lagt til et helt nytt sekundært område kalt Seafloor, der vi utforsker undervannsdypet (det føles nesten som en hyllest til besøket på Gyojin Island fra One Piece anime), og også en ny spillbar karakter å legge til i gruppen, Princess Cannock, som i originalversjonen var en NPC, med en ny historielinje lagt til.

Jeg kom inn med veldig høye forventninger, og jeg var fornøyd med det jeg fant. Square Enix har funnet et søtt sted å introdusere sin elskede franchise til både nykommere og spillere som aldri fikk glede av det tilbake på dagen. Og jeg vil ikke avslutte anmeldelsen min uten nok en gang å fremheve det absolutte mesterverket som er Koichi Sugiyamas score, med noen nye arrangementer og fremført av Tokyo Metropolitan Symphony. Dragon Quest I & II HD-2D Remake fullfører bare det Dragon Quest III HD-2D Remake allerede etablerte for et år siden, med samme fortreffelighet som da. Så lenge de klassiske delene av serien fortsetter å komme tilbake på denne måten, har jeg ærlig talt ikke noe hastverk med Dragon Quest XII.