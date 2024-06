Dragon Quest III HD-2D Remake: Starten på sagaen for en ny generasjon

HQ

Alle kjenner Dragon Quest, både i og utenfor Japan, i 2024. Grunnmuren i JRPG, serien som ga næring til legenden om den mest fraværende dagen i japansk historie, og et av de mest gjenkjennelige verkene til den nå avdøde Toriyama.

Men i 1988 hadde den ennå ikke oppnådd berømmelse utenfor landets grenser, og Dragon Quest III avsluttet den såkalte Erdrick-trilogien med en tittel som fungerte både som en prequel til de to foregående og som den første historien i sitt eget univers. Så da jeg for noen dager siden ble tilbudt en smakebit av seriens tilblivelse i HD-2D-versjon under en lukket presentasjon i forkant av lanseringen 14. november, kunne jeg ikke si nei.

Det var en kort seanse, ca. 45 minutter med spilling, men opplysende nok til å vite hva vi vil finne i denne nyinnspillingen. For å takle dette Dragon Quest III HD-2D Remake, må du forkaste den nåværende oppfatningen av de siste delene av serien og la deg rive med av nostalgi. Historien er så godt som identisk med originalen: Vi er sønnen (eller datteren, siden vi kan velge kjønn) til den store helten Ortega, som falt i kamp etter å ha møtt erkefienden Baramos. Mange år senere, på sekstenårsdagen, får vår rollefigur i oppdrag av kongen av Aliana å ta opp arven etter sin far og fullføre et oppdrag av største betydning: å beseire Baramos og redde verden. På det tidspunktet bestemmer vi hvilke karakterer vi skal reise rundt i verden med, fullføre små oppdrag, bekjempe monstre og beseire ondskap.

Den klassiske heltens reise, som her er berettiget av den enorme innsatsen som (selv med noen grove kanter av en utviklingsversjon) destillerer fra Square Enixs patenterte HD-2D. Hvis du, som meg, nettopp har kommet fra å beundre det gigantiske spranget i teknologi mellom det første Octopath Traveler og oppfølgeren, er dette på et nytt nivå. Vann-, utendørs- og skyggeeffekter når du utforsker mørke huler og fangehull, er det nye i denne subsjangeren. Det er ingen tvil om at det japanske selskapet har funnet den rette måten å tiltrekke seg nye spillere til sin flaggskipserie og å betale tilbake gjelden til veteranene som har ventet på den i mange år.

Målet vårt i denne delen som jeg fikk prøve, var å finne en nøkkel for å låse opp en passasje gjennom Path of Promise, noe som innebar å bevege seg rundt både i den opprinnelige byen der vi fylte på med grønne urter og utstyr, og å gå ut i et stort åpent område med gruppen vår på fire karakterer. Et ganske balansert lag med helten vår (spillet vi fikk for å teste inneholdt den mannlige karakteren), samt en "tank"-kriger, en kamptroldmann og en støttehelbreder. Og så, mens du går rundt med de fire karakterene, kan du beundre de visuelle effektene på skjermen. Små blader som svaier i vinden, solens refleksjon i en elv som slynger seg mot innsjøen vi er på vei mot, en enorm skog i nord.... Alt føles så lyst og vakkert at man umiddelbart blir revet med av stemningen, akkompagnert av et suverent lydspor (som skiller seg ut selv fra senere i serien). Og så blir melodien avbrutt, skjermen blir svart, og en kamp bryter ut.

Det er i kampene i denne Dragon Quest III HD-2D Remake at vi legger mest merke til livskvalitetsforbedringene som ble forhåndsvist under pressevisningen. Grensesnittet har blitt modernisert, noe som gjør det mer intuitivt og tilgjengelig, og monsteranimasjonene (det var flott å møte Slimes og Bunicorns, tilbakevendende fiender i hele serien) har også fått 2D-HD-behandling. Også animasjonene til figurene våre når de utfører slag eller kaster magi, har blitt oppgradert, men alltid med en balanse mellom det originale verket og det å være en nyinnspilling.

En annen funksjon som kommer tilbake fra fortiden, er selve utfordringen. Jeg klarte å komme meg gjennom dette første møtet uten for store problemer, ved å bruke karakterenes grunnleggende angrep og evner, prøve ut noen trylleformularer og ikke miste for mye helse. Men når du beveger deg bort fra de trygge sonene eller går inn i fangehullet jeg måtte overvinne, endrer ting seg ganske mye. Så det å slite og stoppe opp i visse områder for å forbedre gruppen vår opprettholdes også. Heldigvis hadde trollmannen min trollformelen "Poof", som forviser en gruppe monstre i kamp og kan få deg ut av et trangt sted, selv om du ikke får noen erfaring fra dem. Allerede da jeg gikk opp i nivå for å lære meg et gruppeskadelig vulkanangrep, ble veien litt mindre bratt, selv om jeg måtte bruke verdifull tid på det i løpet av den korte tiden jeg hadde til å spille.

Da jeg var ferdig med det første fangehullet og var på vei ut, la jeg merke til en annen av fordelene som den "forbedrede" luftvisningen i HD-2D kan tilby - siden det var et tårn i flere etasjer med åpne vegger, så jeg at det var en kiste i et rom jeg ikke hadde fått tilgang til før jeg dro. Det høres dumt ut, men det er en flott måte å bruke teknologi på for å introdusere den i spillet. Det samme gjelder for eksempel for å komme seg ut av tårnet: Jeg prøvde (ikke uten risiko) å hoppe fra en av sidene og ut i tomrommet. Gruppen falt til bakken utenfor inngangen med en nesten komisk lyd, men de var uskadd. Igjen, humoren i serien respekteres også her, for det er fortsatt et ungdommelig eventyr, 35 år senere.

Alt i alt har jeg store forhåpninger til denne Dragon Quest III HD-2D Remake når den kommer i november. Det er klart at det var noen rettelser som måtte gjøres i denne testversjonen jeg hadde tilgang til, men det er ingen tvil om at fans som har vært med lenge vil bli tilfredsstilt, og at det som det første eventyret i Dragon Quest-universet vil åpne dørene for mange nye spillere. Jeg er sikker på at vi kommer til å få en veldig eventyrlig jul takket være det.