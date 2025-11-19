Dragon Quest-skaperen Yuji Horii ønsker å overvåke serien til han dør

HQ

Med tanke på at han regnes som skaperen av Dragon Quest -serien, er det ikke rart at Yuji Horii ser på den berømte JRPG-serien som sitt barn. Etter å ha ledet serien i nesten 40 år, har Horii avslørt at han ikke har tenkt å gjøre noen endringer på denne fronten med det første, ettersom han i et intervju med Game Informer eksplisitt har nevnt at han ønsker å jobbe med Dragon Quest til han dør.

På spørsmål om hvorfor han fortsetter å lage Dragon Quest -spill, ga Horii et svært slående og beundringsverdig svar.

"Du vet, de siste årene har det blitt stadig flere områder der jeg er avhengig av andre medlemmer for å jobbe med deler av Dragon Quest-titlene," forteller han meg. "Men jeg vil fortsatt gjerne være involvert og ha overoppsyn med alt. Jeg ser på Dragon Quest som mitt barn. Jeg elsker det virkelig, og på den måten tror jeg at jeg kommer til å jobbe med det til jeg dør. Jeg tror det neste målet for meg er å være vitne til 50-årsjubileet [2036]."

For øyeblikket er Horii 71 år gammel, noe som betyr at når 50-årsjubileet nærmer seg, vil han være 82 år gammel. Dette betyr utvilsomt at vi med Horii ved roret kan fortsette å forvente nye Dragon Quest -prosjekter i overskuelig fremtid, og det neste blir Dragon Quest VII Reimagined når det debuterer 5. februar. Det siste Dragon Quest spillet var selvfølgelig Dragon Quest I & II HD-2D Remake, som vi elsket tiden vår med.