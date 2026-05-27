Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age kommer til Nintendo Switch 2 i september

Ut av den spesielle strømmen som feiret 40-årsjubileet for Dragon Quest, der vi ble vist kunngjøringen om omstart av Dragon Quest XII, nå kjent som Beyond Dreams, og også kunngjøringen av Dragon Quest Monsters: The Withered Kingdom, vil JRPG-franchisen også bringe sin siste hoveddel til en ny plattform.

Endelig vil Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age ha en egen versjon på Nintendo Switch 2. Den nye versjonen av denne massive tittelen kommer 24. september, og i tillegg til å inneholde alt som allerede tilbys i Definitive Edition, vil den gi spillerne to nye grafikkmoduser, der den ene prioriterer oppløsning og den andre ytelse. Forhåndsbestillinger er nå åpne på Nintendo eShop.

Den dårlige nyheten er at de som allerede eier Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age på Nintendo Switch ikke vil kunne oppgradere sin versjon til den nye plattformen, og vil måtte betale de £34.99/€39.99 som for øyeblikket er oppført for forhåndsbestilling av den nye versjonen.

Sjekk ut traileren for Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age på Nintendo Switch 2 nedenfor.