Dragon's Dogma 2-inntrykk: Alle helter trenger lojale følgesvenner for å seire

Jeg likte Dragon's Dogma veldig godt i sin tid. Et klassisk fantasy-epos i action-RPG-form med mange overtoner hentet fra et flott D&D-eventyr blandet med litt japansk smak (siden dette er et "vestlig" spill utviklet av japanere, gir det en viss mening), og det grep meg med samme kraft som en drages klør. Da jeg plukket opp mitt gamle Dark Arisen -spill, kunne jeg imidlertid ikke komme over det faktum at det er altfor mange år siden den utgivelsen, og jeg grep derfor sjansen til å prøve Dragon's Dogma 2 for første gang, som på forhånd er veldig likt i estetikk og verdensdesign, men som snart åpner seg med nye systemer, en rekke karakterer og spillestiler, og et overveldende kart som lover utallige timer med utforskning, kamp og endeløse plyndringskister.

Møtet bak lukkede dører begynte med en kort introduksjon til spillet, men ingen detaljer om historien på dette stadiet. Så du kan være trygg på at det ikke er noen spoilere her. Formålet med denne hands-on-økten er å få en følelse av DualSense på PS5 og prøve ut noen av de åtte karakterklassene (eller rettere sagt Vocations) vi får se ved lansering, forstå ledsagersystemet (Pawns), utforske en liten (veldig liten) del av kartet og få en følelse av noen fiender og et par sjefer.

I løpet av den timen vi fikk teste spillet, hadde vi tilgang til tre figurer med forskjellige yrker: Bueskytter, kriger og tyv. Vi ble oppfordret til å prøve bueskytteren først, siden hun visstnok er den som er tettest knyttet til hovedhistorien i spillet, og vi startet med at hun dro ut fra en liten leir sammen med tre AI-kontrollerte følgesvenner (i hver sin klasse) for å redde en nybegynnersoldat som ennå ikke har kommet tilbake fra rekognosering. Og etter at vi har kommet i gang, går vi ut i en solfylt dag i åsene med trær og frodig gress og en innsjø nedenfor der det stille vannet reflekterer solen. Miljødesignet er et av de største plusspunktene jeg allerede kan se for Dragon's Dogma 2, og det gir hele tiden følelsen av en naturlig, levende verden der dyr og reisende hilser på hverandre på veiene.

Men nå kan vi ikke dvele for lenge ved landskapet, for en stor skygge passerer over oss og beveger seg sammen med andre mot fokus for rop om hjelp: Det er den savnede soldaten. Gruppen av eventyrere nærmer seg og innleder en kamp mot en gruppe skrikende harpyer som kommer susende. I dette tilfellet er valget av bueskytterklassen ideelt, for med litt dyktighet kan du skyte på monstrene i bevegelse med R1 for å få dem til å falle til bakken og gjøre slutt på dem når det passer deg eller dine følgesvenner.

Når du spiller Dragon's Dogma 2 alene i fremtiden, vil du se at du kan lage din egen Pawn fra bunnen av med en kampstil som matcher din egen, men de to andre plassene vil stå tomme slik at du enten kan spille med noen i en flerspillerøkt, eller finne figurer du kommer over og legge til i gruppen din. Jeg må innrømme at jeg trakk på smilebåndet da jeg så en diger fyr gå rundt i svart rustning med sverd og måtte rope "Hei, Guts, blir du med meg?", for det var en klar hyllest til Berserk.

Det er mulig at du og dine tre Pawns (enten fremtidige spillere eller AI-kontrollerte) kan ta hånd om alle skapninger du møter, for den kunstige intelligensen til disse allierte overrasket meg til det bedre, gruppen vet hvordan de skal bevege seg rundt og håndtere trusler og angripe dem som om de var ekte spillere, i tillegg til å gi støtte i tilfelle harpienes hypnotiske sang gir deg søvneffekten og du sovner på gulvet. Etter at harpiene er tatt av dage, er faren over, og vi sender den takknemlige soldaten tilbake til leiren og avslutter oppdraget.

Vi kan gå tilbake til ham og motta en beskjeden belønning, eller vi kan fortsette å utforske åsene og nærme oss en leir med nisser som vokter en kiste. Verdenshendelser er en konstant i Dragon's Dogma 2, og i denne korte økten så vi hvordan til og med forskjellige monstre (som gobliner og ulver) kjempet mot hverandre da gruppen vår ankom. Da kan de enten vende seg mot deg eller fortsette med sitt, selv om vi ikke akkurat gir dem tid til å bestemme seg.

Et lag med en rekke ulike yrker og ferdigheter er avgjørende for at tempoet i spillet skal være riktig. Hvis du for eksempel møter harpyene med tyv- eller krigerkallet, blir strategien mye mer komplisert hvis du ikke har buestøtte, ettersom du må komme deg nær området de flyr over (og fortsette å skrike og få oss til å sovne) og lande et slag i håp om at det treffer når de flyr lavt forbi. Dragon's Dogma handler mye mer om "oss" enn "meg", i hvert fall foreløpig, så du må regne med at du verken er uovervinnelig eller kan gjøre en "meg mot verden".

Med Warrior- eller Thief Vocations har vi muligheten til å velge en stridsvogn bevæpnet med sverd og skjold eller en smidig karakter med to lynraske dolker. Krigeren er et alternativ for dem som ikke ønsker å gjøre det for komplisert, og som er ute etter en en-mot-en-kamp mot en hvilken som helst skapning og støtte de lettere kallene i forsvaret. Tyven, derimot, er en kvikk karakter med dolker som kan gjøre enorm skade hvis han tar fienden i et overtak, noe som var en lettelse da jeg klarte å ta meg av en verdensboss med denne karakteren. Syklopen dukket opp fra trærne da vi kjempet mot den femtende flokken med sultne ulver, og gikk løs på alle på én gang. Med våpnene trukket plasserte jeg meg rett i ryggen på ham og begynte å slå ham ubarmhjertig i hælene, helt til ett slag gjorde meg nesten livløs. Da prøvde jeg den andre nyheten i Dragon's Dogma 2. Jeg grep tak i ham som Shadow of the Colossus og klatret opp til hodet hans, der han etter noen få treff falt lamslått til bakken, hvorpå jeg brukte en annen spesialevne til å sette sammen en kombinasjon av mange treff på rad, og kyklopen døde for mine føtter.

Etter å ha fullført demoen sitter jeg igjen med mange gode følelser... Kartet virker rett og slett enormt (den delen jeg beveget meg rundt på i en time var tilsynelatende bitteliten), NPC-AI-en er overlegen de fleste titler som bruker denne typen alliansesystem, kampene er flytende og de forskjellige klassene sørger for at du finner en som passer perfekt til det du vil gjøre i spillet. Det er et par ting som plager meg litt (og jeg fikk ikke noe direkte svar da jeg spurte om det), nemlig bevegelsesuskarpheten og det voldsomme FPS-fallet jeg opplevde da jeg passerte gjennom en befolket landsby. Selv om det er sant at sistnevnte skyldes at spillet er på vei inn i poleringsfasen før lansering, har bevegelsesuskarpheten vært et konstant irritasjonsmoment som jeg ikke ble kvitt ettersom grafikkalternativene var begrensede i denne testen, selv om jeg har foreslått for teamet å ta hensyn til dette i den endelige versjonen.

Jeg vet ikke når Dragon's Dogma 2 kommer, men jeg vet at når det gjør det, vil det levere en opplevelse som allmennheten garantert vil like. Og det er bare begynnelsen.