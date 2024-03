Dragon's Dogma 2-oppdatering gir låst bildefrekvens, mulighet til å starte på nytt og mye mer

HQ

Alberto er langt fra den eneste som synes Dragon's Dogma 2 er et fantastisk spill, men det er ingen tvil om at Capcoms største tittel i 2024 har en god del problemer. Heldigvis har utviklerne lovet å fikse i hvert fall noen av dem, og de som spiller på PC og PlayStation 5 vil kunne glede seg over noen av disse forbedringene fra og med i dag.

Dragon's Dogma 2 sin første oppdatering kan nå lastes ned på PC og PlayStation 5 før den kommer til Xbox Series "i løpet av de neste dagene". Denne oppdateringen inneholder svært etterspurte ting, som at PS5-spillere kan låse bildefrekvensen til 30 og forhåpentligvis gjøre den enda mer stabil ved å gi muligheten til å slå av ray tracing og motion blur (ikke forvent store endringer, da vi har blitt fortalt at bildefrekvensen vil være i fokus i fremtidige oppdateringer). Spillere på alle plattformer kan se frem til å kunne starte et nytt spill selv om det finnes en gammel lagringsfil, feilrettinger og mye mer. Du finner en oversikt over alle endringene nedenfor:

PlayStation 5 og Steam





Legger til muligheten til å starte et nytt spill når det allerede finnes lagringsdata.



Endre antallet "Art of Metamorphosis"-gjenstander som er tilgjengelige hos Pawn Guilds i spillet til 99.



Å gjøre oppdraget som gjør det mulig for spillerne å skaffe seg en egen bolig (der de kan lagre og hvile) tilgjengelig tidligere i spillet.



Diverse problemer med tekstvisning.



Diverse feilrettinger.



PlayStation 5





Legger til muligheten til å slå bevegelsesuskarphet av/på i Options.



Legge til muligheten til å slå ray tracing på/av i Options.



Legge til muligheten til å sette bildefrekvensen til maks. 30 bilder per sekund i Options.



Steam





Forbedret kvalitet når DLSS SUPER RESOLUTION er aktivert.



Løsning av et problem knyttet til visning av modeller under noen spesifikke innstillinger.



Gi meg gjerne beskjed om denne oppdateringen virkelig hjelper, ettersom jeg har gått gjennom backloggen min mens jeg venter på at Capcom skal fikse et par ting i Dragon's Dogma 2 før jeg spiller det.