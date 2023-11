Dragon's Dogma 2-trailer lover ekstraordinær kamper og dramatisk historie

HQ

Capcom fikk ikke avsløre spillets lanseringsdato på sine egne premisser, men de ga oss i det minste én ting som ikke hadde lekket ut under gårsdagens Dragon's Dogma 2-showcase.

For traileren nedenfor klarte å holdes hemmelig helt til den skulle avdukes offisielt, og det er definitivt en bra ting. Dragon's Dogma 2 sin såkalte hovedtrailer viser hvordan RE Engine, moderne teknologi og noen andre forbedringer tar det første spillets allerede elskede kampsystem til et nytt nivå både når det gjelder skala, spektakel og muligheter. Vi får også presentert en historie som virker like sprø som den fra 2012, så jeg mistenker at fans av originalen gleder seg til 22. mars.