Dragon's Dogma, Devil May Cry, Mega Man og mer skal få "oppfølgere, remakes, porter"

Capcom gjør det bra med sine kjernemerker Resident Evil, Street Fighter og Monster Hunter, men med det vell av IP til rådighet, kan du være sikker på at det gjerne vil ha en annen franchise som de tre store som kan trekke inn alt det grønne. Vi har allerede en liste over spill som skal få oppfølgere, nyinnspillinger, porteringer, etc., og de vil garantert gi fansen mye håp.

Oppført i Capcoms siste økonomiske dokument ser vi at Mega Man, Devil May Cry, Dead Rising, Okami, Dragon's Dogma, Ace Attorney og Onimusha er oppført i et diagram der Capcom viser "pleie merkevarer for å være den neste vekstmotoren." Det nevner også nye IP-er, sannsynligvis oppmuntret av Pragmatas suksess.

Noen av disse IPene har allerede store prosjekter. Onimusha: Way of the Sword skal slippes i år, og det er også en Okami-oppfølger på gang. I resten av dokumentet ser vi at Capcom feirer store økonomiske gevinster takket være lanseringen av Resident Evil Requiem. Når du ser på de siste tallene, ser du imidlertid fortsatt at slike som Devil May Cry 5 trekker inn flere enheter, noe som viser at etterspørselen helt sikkert er der for mer DMC. Hvis noen av disse franchisene skulle få like mye fokus sammenlignet med Resident Evil eller Street Fighter, er det mulig at de kunne være store inntekter. Synd at vi ikke så Dino Crisis på listen over potensielle merker som er klare for nyinnspillinger, porteringer og oppfølgere.