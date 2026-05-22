DreamLeague sesong 29: Natus Vincere eliminert med Parivision og Team Spirit på spissen av den store finalen

Vi lovet en siste knockout-kamp i går på DreamLeague sesong 29 Dota 2 turnering, og det fikk vi absolutt. Etter en tett kamp har Natus Vincere til slutt blitt eliminert etter å ha blitt beseiret av PlayTime på en 2-1 måte, noe som betyr at sistnevnte har avansert og vil møte BetBoom Team senere i dag.

Gårsdagens kamper så også semifinalene i øvre brakett forekomme, der Parivision beseiret Team Falcons på en 2-1 måte, mens Team Spirit overvant Aurora Gaming 2-1 også. Dette betyr at vi nå kjenner hele listen over innkommende kamper for i dag og til og med i morgen.

Nedre brakettrunde 2 (22. mai)



Tundra Esports vs. Xtreme Gaming kl 11:00 BST / 12:00 CEST



BetBoom Team mot PlayTime kl. 14:30 BST/15:30 CEST



Kvartfinaler i den nedre braketten (22.-23. mai)



Aurora Gaming vs. vinneren av Tundra/Xtreme kl. 18:00 BST/19:00 CEST



Team Falcons vs. vinneren av BetBoom/PlayTime kl. 11:00 BST/12:00 CEST den 23. mai



Øvre brakettfinale (23. mai)



Parivision mot Team Spirit kl. 14:30 BST/15:30 CEST



Når det gjelder finalekampene i turneringen, vil semifinalen i den nedre braketten finne sted 23. mai, finalen i den nedre braketten vil finne sted 24. mai, og den store finalen er også planlagt til 24. mai.