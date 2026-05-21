DreamLeague sesong 29: Virtus.pro, Team Liquid og Vici Gaming har alle blitt eliminert

Som vi berørte i går, har de første elimineringene fra DreamLeague sesong 29 sluttspillbrakett skjedd, med tre av de fire første nedre brakettkampene nå i bøkene, og den siste som følger i morges.

For dette formål kjenner vi nå tre lag hvis turnering allerede har kommet til en slutt, med Virtus.pro, Team Liquid, og Vici Gaming alle eliminert etter å ha tapt mot henholdsvis Tundra Esports, Xtreme Gaming, og BetBoom Team, henholdsvis.

Før vi begynner å se på neste kampliste, er det verdt å merke seg at fra kl. 11:00 BST / 12:00 CEST i morges, Natus Vincere og PlayTime vil møte hverandre for å unngå eliminering også, med taperen på vei hjem og vinneren går videre til neste fase av spillet.

De neste kampene er som følger.

Semifinaler i øvre brakett (21. mai)



Team Falcons vs. Parivision kl. 14:00 BST/15:00 CEST



Team Spirit vs. Aurora Gaming kl. 18:00 BST/19:00 CEST



Nedre brakettrunde 2 (22. mai)