DreamLeague sesong 29: Virtus.pro, Team Liquid og Vici Gaming har alle blitt eliminert
Enten Natus Vincere eller PlayTime vil følge etter i morges.
Som vi berørte i går, har de første elimineringene fra DreamLeague sesong 29 sluttspillbrakett skjedd, med tre av de fire første nedre brakettkampene nå i bøkene, og den siste som følger i morges.
For dette formål kjenner vi nå tre lag hvis turnering allerede har kommet til en slutt, med Virtus.pro, Team Liquid, og Vici Gaming alle eliminert etter å ha tapt mot henholdsvis Tundra Esports, Xtreme Gaming, og BetBoom Team, henholdsvis.
Før vi begynner å se på neste kampliste, er det verdt å merke seg at fra kl. 11:00 BST / 12:00 CEST i morges, Natus Vincere og PlayTime vil møte hverandre for å unngå eliminering også, med taperen på vei hjem og vinneren går videre til neste fase av spillet.
De neste kampene er som følger.
Semifinaler i øvre brakett (21. mai)
- Team Falcons vs. Parivision kl. 14:00 BST/15:00 CEST
- Team Spirit vs. Aurora Gaming kl. 18:00 BST/19:00 CEST
Nedre brakettrunde 2 (22. mai)
- Tundra Esports vs. Xtreme Gaming kl. 11:00 BST/12:00 CEST
- BetBoom Team mot vinneren av NAVI/PlayTime kl. 14:30 BST/15:30 CEST