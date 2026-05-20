DreamLeague sesong 29: Team Falcons, Parivision, Team Spirit og Aurora Gaming begynner sluttspillkampanjer med seire

Ting begynner å utvikle seg i veldig rask takt i DreamLeague sesong 29 Dota 2 turnering, som etter vår rapport om sluttspillbraketten i går, kan vi nå berøre resultatene som skjedde og hvordan allerede åtte lag risikerer å bli eliminert, med tre av de 12 totalt kvalifiserte lagene som skal slås ut på slutten av dagen.

For det første så de innledende kampene Team Falcons knuse Tundra Esports 2-0, Parivision beseire Team Liquid 2-1, Team Spirit gjøre kort prosess med BetBoom Team 2-0, og Aurora Gaming overvinne Natus Vincere 2-1 også. Dette betyr at semifinalene for den øvre braketten er satt, med følgende kamper som skal skje i morgen.

DreamLeague sesong 29 Øvre brakett semifinaler (21. mai)



Team Falcons vs. Parivision kl 14:30 BST / 15:30 CEST



Team Spirit vs. Aurora Gaming kl. 18:00 BST/19:00 CEST



Før vi kommer til disse kampene, vil imidlertid en stor andel av de første elimineringskampene finne sted, ettersom denne ettermiddagen vil se den nedre brakettens første runde finne sted, der åtte lag vil kjempe for å sikre seg fire plasser i neste fase av spillet. Jepp, fire lag vil bli eliminert på dette stadiet, hvorav tre vil bli avgjort i dag og ett av dem vil skje i morgen.

DreamLeague sesong 29 Nedre brakettrunde 1 (20. og 21. mai)



Tundra Esports vs. Virtus.pro kl 11:00 BST / 12:00 CEST



BetBoom Team vs. Vici Gaming kl. 14:30 BST / 15:30 CEST



Team Liquid vs. Xtreme Gaming kl. 18:00 BST/19:00 CEST



Natus Vincere vs. PlayTime kl. 11:00 BST/12:00 CEST (21. mai)



