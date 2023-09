Du kan klappe hunden i Fretless

HQ

Under Gamescom-messen i slutten av august fikk vi sjansen til å snakke med Ritual Studios, utvikleren bak det kommende og lovende Fretless. I løpet av økten med teamet fikk vi også prøve spillet(les den forhåndsvisningen her), før vi fikk snakke med teknisk designer Maximilian Lubbers og artist Connor Smith.

I intervjuet spurte vi dem om hvordan kampene og kortstokkbyggingselementet i Fretless fungerer, og hvordan teamet har fylt alle aspekter av spillet med musikalske øyeblikk og designvalg.

"Kortstokkbyggingsmekanikken er fordi det definitivt finnes en mengde evner for den enkelte karakteren som vi ønsker at spillerne skal ha tilgang til og føle at de har kontroll over hvordan de tilpasser spillet sitt", sier Lubbers. "Når det gjelder kamp, visste vi at vi som musikkspill definitivt ville innlemme det forventede, for eksempel en rytmisk hendelse, men vi ville ikke bli et fullstendig rytmespill. Derfor blandet vi inn kortstokkbygging og turbasert kamp for det strategiske elementet med rytmekomponenten for å øve opp ferdighetene dine, noe spillerne forventer i et musikkspill."

Smith fortsatte: "Som kunstner prøver jeg å tilføre alle disse øyeblikkene med kule kamper med små bjeller du kan slå på som lager lyder. Du kan klappe hunden. Alle disse andre aspektene som vi elsker fra andre videospill, men med musikalske temaer i alt. Så alle fiendene er musikkbaserte. I stedet for sverd og skjold har du gitarer og spiller riff og sånt. Du har gitarplekter som valuta. Jeg føler at alle aspekter av spillet er musikalsk inspirert."

Du kan se hele intervjuet med Ritual Studios nedenfor for å få vite mer om Fretless og når spillet lanseres på PC.