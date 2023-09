Fretless Inntrykk: Leve for å makulere

Musikk kan være et svært kraftfullt verktøy. De talentfulle folkene på Ritual Studios vet nettopp dette, og har bestemt seg for å lage et turbasert rollespill der du må shredde og riffe for å beseire mektige fiender og redde landet fra monstre. Tittelen heter Fretless, og i forbindelse med Gamescom 2023 i Tyskland fikk jeg muligheten til å spille gjennom en del av prosjektet for å se hvordan det utvikler seg før lanseringen neste år.

Fretless Spillet utspiller seg i en pikselert verden som er preget av rytme og musikk. Tanken er at spillerne skal ta på seg rollen som musikeren Rob når han begir seg ut på et oppdrag for å stoppe den onde sjefen for Super Metal Records, Rick Riffson, fra å bruke den spennende konkurransen Battle of the Bands til å ta kontroll over musikken og landets beste artister med ødeleggende kontrakter. Det sier seg selv at dette er en ganske tydelig karikatur av tilstanden i underholdningsbransjen. For å fullføre dette oppdraget drar Rob ut i verden med sin trofaste gitar, og etter kort tid besøker han ulike byer og viktige steder der han kan oppgradere gitaren eller bytte den ut med et helt annet instrument (for eksempel en bass eller en keytar).

HQ

Ut fra det jeg så av Fretless, er verdenen et underholdende, men ikke spesielt komplekst sted å utforske. Grafikken er fantastisk og detaljrik, men selve nivådesignet er ganske enkelt og er ikke bygget opp på en slik måte at du kommer til å gå deg vill eller bli forvirret. Du kan møte lokalbefolkningen og slå av en prat med dem, eller til og med klappe den vennlige hunden, og du kan besøke butikker og selgere for å kjøpe nyttige ting du kan bruke på veien. Og det er lurt å gjøre dette, for ute i villmarken møter du alle slags farlige skapninger, inkludert edderkopper og ondskapsfulle sopper, og det eneste forsvaret du har, er evnen din til å skjære i småbiter.

Det er her Fretless virkelig kommer til sin rett, ettersom kampene er utformet som et turbasert strategisystem med elementer av kortstokkbygging. I bunn og grunn setter du opp gitaren din med et bestemt antall riffs som du kan bruke i en kamp (disse fungerer på samme måte som kort i typiske deckbuildere), og når det er tid for kamp, må du velge tre fra kortstokken din som du skal bruke i løpet av en runde. Du kan altså velge å bruke et områdeangrepsriff, etterfulgt av et skjold, etterfulgt av et enkeltangrep, men haken er at riffene og det valgte instrumentet, vel... riffer av hverandre, noe som betyr at du kan kombinere dem strategisk for å oppnå høy skade eller interessante effekter.

Dette er en annonse:

Noe som virkelig skilte seg ut for meg, var når jeg brukte bassen. I motsetning til den vanlige gitaren krever dette instrumentet helseskader for å kunne bruke bevegelsene sine, men til gjengjeld får du mer ødeleggende angrep. Jeg fant ut at det å bygge opp et skjold og deretter kombinere det med et angrep som gir ekstra skade avhengig av størrelsen på skjoldet ditt, var veien å gå her, ettersom du ikke ville ta skade av å riffe på bassen, men likevel ville få massive angrep takket være instrumentets iboende effekt. Utviklerne på Ritual Studios lovet meg at de andre instrumentene vil åpne opp for flere valgmuligheter, i likhet med de ulike fysiske tilleggene og evnene, som baner vei for å legge til broer eller endre strengene på instrumentet ditt.

Siden dette er et spill som handler om musikk og rytme, ville det vel ikke vært komplett uten noen rytmiske spillelementer? Det stemmer. Når du har brukt nok riff i løpet av en rekke kamper, får du muligheten til å bruke en kraftig crescendo-effekt som øker skaden avhengig av hvordan du presterer i et rytmisk minispill der du må trykke på knapper i riktig takt. Det er et morsomt og underholdende tillegg som bare gjør spillet litt mer spennende.

Dette er en annonse:

Fretless ikke som en spillendrende tittel, men det imponerte meg med sin sjarm og kombinasjon av rytme- og RPG-elementer. Uavhengig av om du er musiker eller ikke, har denne indietittelen noe som kan engasjere deg, ettersom det har mange tilpasningsmuligheter, en intuitiv kortstokkbyggingssuite, en fargerik og levende verden å utforske og et fengende lydspor og lydtilbud. Jeg tror Fretless har mye å by på når det kommer en gang i 2024.