Du kan nå fange Mewtwo i Pokémon Legends: Z-A

Hvis du har fullført Pokédexen din i Pokémon Legends: Z-A og venter spent på den kommende Mega Dimension DLC for spillet når den slippes neste uke, 10. desember, er den gode nyheten at du nå kan fylle tiden din med å jakte på en nyankommet legendarisk.

Som en del av et sideoppdrag som er lagt til i den nye oppdateringen for spillet har Mewtwo debutert i tittelen. Fra og med nå kan du starte opp spillet og kreve Mewtwonite X- og Y-steinene via Mystery Gift -funksjonen, og etter at du har gjort det, vises et nytt sideoppdrag som tar deg til Lysandre Cafe for å dykke dypere inn i Lysandre Labs og til slutt finne og kunne legge til Mewtwo i teamet ditt.

Men dette var ikke alle nyhetene som The Pokémon Company hadde å dele, da det også ble avslørt at med Mega Dimension DLC vil spillerne kunne endre hvordan deres Lucario Mega Evolves, ettersom en ny Mega Lucario Z variant har blitt avslørt. Vi blir fortalt at denne versjonen av skapningen vil være i stand til å slippe løs trekk raskere enn noensinne (ekstrem, ekstrem hastighet!), Noe som gjør den flott for korte og raske kamper.

Når det gjelder beskrivelsen av denne formen for lommemonsteret, blir vi fortalt følgende: "Den lange pelsen rundt Mega Lucario Zs hode og midje, samt den vifteformede halen, gjør det vanskelig å få full oversikt over Mega Lucario Zs kraftige bevegelser. I nærkamp kan dette virke visuelt desorienterende på motstandere. Områder på kroppen, som håndryggene og leggbeina, er herdet med stålenergi - noe som gjør at den kan levere kraftige slag ved å konsentrere styrken sin nøyaktig i disse herdede delene."

Sjekk ut Mega Lucario Z i traileren nedenfor, og ikke glem å se Mewtwo heller!