Du kan se Alien: Romulus hjemmefra i oktober

20th Century Studios har satt en dato for når vi kan glede oss til å se Alien: Romulus hjemme fra sofaen (ikke at du kommer til å sitte særlig komfortabelt når du ser denne skumle filmen).

Vi er blitt fortalt at den digitale utgivelsesdatoen er satt til 15. oktober, og at dette vil bli etterfulgt av en fysisk debut på Blu-ray kort tid etterpå, den 3. desember. Selv om verken 20th Century Studios eller eierne i Disney har kommet med en kunngjøring, kan vi sannsynligvis bruke disse datoene til å utlede at en Disney+-ankomst for filmen også er veldig nært forestående, ettersom vi pleier å se nye prosjekter debutere på streameren rett foran eller omtrent samtidig med deres digitale ankomst.

Hvis du ikke har sett Alien: Romulus ennå, sjekk ut vår anmeldelse av filmen her.