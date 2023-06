Du trenger ikke å ha spilt FFVII: Remake før Final Fantasy VII: Rebirth

HQ

Jeg tror aldri jeg har anmeldt en oppfølger uten å bli spurt om du må spille andre spill i serien først. Ganske forståelig, selv om det er få spill som krever det i dag, så det var bare et tidsspørsmål før Square Enix tok opp dette aspektet ved Final Fantasy VII: Rebirth. Her er svaret.

Etter å ha uttalt at Final Fantasy VII: Rebirth fortsatt er i rute for lansering "neste vinter" og spillets åpne verden de siste dagene har Square Enix nå sagt at du ikke trenger å spille Final Fantasy VII: Remake før oppfølgeren. Hvorfor det? Fordi selskapet har "gjort forberedelser" for å sikre at nye spillere fortsatt vil kunne nyte Final Fantasy VII: Rebirth uten åha rørt forgjengeren. Betyr det at vi får en rask oppsummering når vi starter spillet, eller at historien er så selvstendig at det er unødvendig?

Hva håper du det betyr?