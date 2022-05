Dune: Spice Wars har potensial, men føles litt mangelfullt akkurat nå

HQ

Dune er meget populært akkurat nå, helt siden Denis Villeneuves filmatisering av Frank Herberts ikoniske science-fiction-roman ble sluppet på kino over hele kloden i oktober. Den sandete verdenen til Arrakis har fått et nytt trykk på den globale scenene og har fått så stor kritikk at den vant seks Oscar-priser på forrige Oscar-utdeling (som du kanskje gikk glipp av takket være Smith og Rock-skandalen). Når dette er tilfelle, er det ikke akkurat overraskende at vi begynner å se Dune dukke opp i andre former for underholdning, og på spillfronten er det første på scenen 4X-strategitittelen Dune: Spice Wars, som går inn i Early Access på Steam i morgen. Jeg har fått muligheten til å sjekke ut spillet før det inntar Early Access, og nå har jeg noen tanker å dele.

Først og fremst, siden dette er et 4X-strategispill, er ikke kjerneideen å følge historien til Paul Streides (som tilfellet er med filmen og romanen). Ideen er å lede en av fire store fraksjoner (House Atreides, House Harkonnen, Smugglers og Fremen) til endelig kontroll over Arrakis - eller Dune som planeten alternativt kalles - og når dette er tilfelle, forventes du å speide og gjøre krav på land, erobre landsbyer, utvide og forbedre ditt herredømme, alt mens du avverger de motstridende fraksjonen i et politisk og militaristisk landskap.

Det er egentlig på en måte en nedtonet versjon av et Civilization-spill. Jeg sier nedtonet siden det er langt mindre innhold og færre muligheter til å sjekke ut og utforske i Dune: Spice Wars for øyeblikket (det er som sagt Early Access). Men det er fortsatt forskjellige systemer du må administrere, det være seg Solari (valutaen, som er viktig for stort sett alt), arbeidskraft (avgjørende for vekst og vedlikehold av hæren din), vann, innflytelse (å presse politiske agendaer), kunnskap (til forskning) og mer. Du må følge med på alle disse områdene, så vel som ressursene dine, som er nødvendige for veksten av fraksjonen din og bygging av bygninger i landsbyer og bosetninger rundt kartet. Og hvis alt dette ikke var nok, må du legge til krydder på listen også, fordi CHOAM (et selskap bestående av keiseren, de store husene, Bene Gesserit og Lauget) vil kreve krydder som betalinger for å sikre at du forblir på deres gode sider.

Som du sikkert kan tyde av alt dette, er Dune: Spice Wars ganske sterkt fokusert på den mer politiske siden av strategi. Kamp er tilstede, og du trenger en hær og soldater for å kunne begi deg ut i sandlandskapet, for å erobre små landsbyer for å utvide imperiet ditt, og for å forsvare grensene dine når hærene til rivaliserende fraksjoner banker på. Men før spillet virkelig setter i gang som en militærstrategitittel, må du sørge for at du ikke beseirer deg selv - fordi aggressiv ekspansjon eller mangel på vekst på tvers av alle fronter vil ende med at Arrakis tygger deg opp og spytter deg ut igjen.

Enten det er mangel på krydderhøstere i åkeren, noe som betyr at du ikke klarer å betale tilstrekkelige mengder til CHOAM, eller i stedet har ingen ressurser til å støtte fraksjonen din, noe som fører til opprør, eller kanskje du rett og slett ikke tjener nok Solari og ikke kan forsørge deg selv. Du må hele tiden tenke som en stor leder og alltid tenke ti steg foran, for på et øyeblikk kan en sandorm dukke opp og sluke en krydderhøster, eller en storm kan inntreffe og slå et par av dine kartleggende Ornithoptere ut av himmelen og etterlater deg med et blødende hull å fylle, og ikke mye tid til å gjøre det.

Min erfaring med Dune: Spice Wars så langt har stort sett vært slik. Jeg har opplevd at Fremen er en langt vanskeligere fraksjon å jobbe med ettersom de mangler mye av passivene og bonusene som de andre fraksjonene har som gjør at de kan utmerke seg på den politiske scenen. Fremenene har for eksempel i utgangspunktet null innflytelse i Landsraad-rådet, stedet hvor de konkurrerende fraksjonene stemmer over lover og hvordan de neste rundene vil fungere. Dette er et avgjørende aspekt av spillet, siden det i det ene øyeblikket kan være 50% lettere å tjene vann, og deretter i neste være 30% vanskeligere, eller hærene kan doble i pris for å trene, noe som betyr at du kommer til å måtte anstrenge deg mer for å sikre at du har styrker til å forsvare landene dine en stund. Og jeg tar dette opp fordi tiden min som House Atreides var helt annerledes, siden hertugen Leto og hans høytstående embetsmenn har en langt mer innflytelsesrik posisjon takket være House Atreides' passive fordeler, noe som betyr at du i bunn og grunn kan påvirke resultatet a Landsraad-stemmene som du vil.

Det er mye som foregår under spillets overflate, og det kan være vanskelig å følge med på alt. Mellom forskning, som stort sett bare er å velge den neste oppgraderingen som gagner strategien din, og å tildele spioner for å samle informasjon, er det mange passive detaljer å mestre. Men samtidig er den mer fysiske siden av spillingen, for eksempel å lede hærer og utforske, langt mindre pakket. Kampsystemet er veldig begrenset akkurat nå, og består i utgangspunktet av at du bygger en enhet og deretter ber dem flytte til et punkt hvor de vil angripe en fiendtlig styrke innen rekkevidde. Det er veldig kjedelig, og blir ikke hjulpet av det faktum at AI-en er veldig dum og vil kjempe på måter de ikke skal - dvs. avstandsenheter som går med hodet først inn i kamper slik at nærkampenheter får fordelen og beseirer dem lett. Når det gjelder utforskning er dette også en ganske passiv aktivitet, siden det er svært få grunner til å ikke ha Ornithopters som bruker auto-revon for å oppdage nye steder og landsbyer.

Poenget er at det er mye å elske med dette spillet, og det har mye potensial, men akkurat nå i Early Access er Dune: Spice Wars et ganske hult strategispill. Det ser bra ut, spiller utrolig bra, nailer virkelig atmosfæren og auraen til Arrakis og dette unike science-fiction-universet, og det er definitivt et spill jeg kommer til å følge nøye i tiden fremover.