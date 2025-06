Dupreeh kunngjør offisiell pensjonering fra å spille Counter-Strike

HQ

Under mega BLAST Austin Major-finalen i går var det litt av en overraskende kunngjøring da veteranstjernen Peter "Dupreeh" Rasmussen avslørte at han offisielt ville trekke seg fra å spille konkurransedyktig Counter-Strike 2, og avslutte en karriere som setter ham opp som en av de beste som noen gang har gjort det.

I løpet av årene han spilte for Astralis, Team Vitality, Heroic, Team Falcons, og mer, løftet Dupreeh hele 32 trofeer, vant fem Majors, mottok to MVP-priser og tjente over 2 millioner dollar i premiepenger alene. Det sier seg selv at han har en karriere som vil gjøre ham til en kandidat til Hall of Fame.

Dupreeh har selv gått ut på sosiale medier for å forklare hvorfor han slutter: "Hovedgrunnen til at jeg har bestemt meg for å legge opp og ikke satse mer som spiller, er familien min hjemme.

"Jeg ønsker å tilbringe mer tid med barna mine. For meg er de det viktigste i livet mitt."

Dupreehs inntrykk på Counter-Strike har til og med sett spillets offisielle konto på sosiale medier takke ham for tiden han har brukt på å konkurrere, med Valve som sier :

"Den eneste spilleren med 5 Majors til navnet sitt. Det er vi som takker deg, Peter.

"Takk for at du har satt standarden for hva en majormester kan være, både på og utenfor banen.

"Counter-Strike vil alltid være her for deg."