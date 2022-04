Dwayne "The Rock" Johnson lager It Takes Two-film

HQ

Januar bød på noen interessante nyheter hva filmadapsjoner av spill angår. Først avslørte Dwayne "The Rock" Johnson at han er med i en film basert på en kjent spillserie, og bare noen dager senere hevdet Variety at It Takes Two ville bli en film og serie. Ekstremt få så selvsagt en sammenheng mellom disse, men det blir det faktisk på en måte.

Variety forteller nå at It Takes Two-filmen blir en realitet, og at Amazon og dj2 blant annet har fått med herr Johnson til å i alle fall produsere filmen. Derfor er det selvsagt mange som lurer på om han vil ha en rolle i filmen også, noe nettsiden dessverre ikke vet noe om selv om det er langt fra utelukket siden The Rock har en rolle i de fleste filmer han produserer.

Det er uansett altså helt klart at It Takes Two kommer til å bli en realitet med mindre noe går skikkelig galt fremover.