Dying Light 2-trailer og nyheter venter på onsdag

Det har gått over et år siden vi fikk gode nyheter fra Dying Light 2, for det har bare ballet på seg med dårlig nytt etter utsettelsen på ubestemt tid i januar 2020. Med både sparkingen av Chris Avellone og rapporter om dårlig ledelse hos Techland har mange sine forventninger stupt, men forhåpentligvis endres dette den 17. mars.

Techland har annonsert at de vil ha en stream en gang neste onsdag hvor vi skal få vite mer om Dying Light 2. Uten et bestemt tidspunkt eller lengde er det selvsagt vanskelig å si hva som venter, men studioet ville nok ikke varslet om dette om det bare var snakk om enda flere dårlige nyheter. Derfor er det lov å håpe på en omfattende gameplaytrailer og klargjøring om lanseringsvinduet.