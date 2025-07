Dying Light-franchisedirektør adresserer Techland-kanselleringer

HQ

Mens det er mye spenning fra Techland i øyeblikket med Dying Light: The Beast i horisonten, hørte vi tidligere denne måneden om to kansellerte spill i studioet. Da vi fikk sjansen til å sjekke ut Dying Light: The Beast, spurte vi også franchisedirektør Tymon Smektala om hvordan disse kanselleringene har påvirket studioet.

"Vi må legge ut rapporten slik fordi vi er et offentlig selskap, men som du la merke til, ja, spillutvikling er aldri som denne rette linjen," sa Smektala, og bekreftet at Techland hadde erkjent og svart på rapporten. Han understreket også igjen det faktum at det ikke var noen oppsigelser hos Techland som fulgte disse kanselleringene.

"Men så var det ingen reduksjoner når det gjelder dette. Vi har i utgangspunktet bare flyttet folk til andre prosjekter som vi også har i pipeline," sa han. "Akkurat nå fokuserer vi på The Beast. Det er åpenbart hovedfokuset for oss. Og når tiden er inne for å snakke mer om fremtidsplanene våre, kommer vi til å snakke mer om det. Men det viktigste aspektet ved det, som dessverre ikke fikk så mye oppmerksomhet som Techland har kansellert noen prosjekter, er at ingen reduksjoner, folk ble omplassert til andre ting. Så det er definitivt ingenting å bekymre seg for."

Som Smektala sa da, ingenting å bekymre seg for. Det er sjelden at permitteringer ikke kommer sammen med kanselleringer, men det ser ut til at Techland kuttet to prosjekter før de kunne manifestere seg i noe som kunne forårsake ytterligere problemer senere.

Hvis du vil sjekke ut resten av samtalen vår med Dying Light's franchisedirektør, er det hele videoen nedenfor, og vår biffete forhåndsvisning av Dying Light: The Beast er her.