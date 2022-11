EA bekrefter de lager minst 3 Marvel-spill

HQ

En stund før Star Wars: Squadrons-skaperne i EA Motive bekreftet at de lager et Iron Man-spill gikk det troverdige rykter om at Electronic Arts også skal gi oss et Black Panther-spill etter hvert også. Nå viser det seg at disse ikke er de eneste.

EA avslører i en pressemelding at de har fått lov til å lage minst tre spill i Marvel-universet de neste årene. Alle disse vil være i den såkalte action adventure-sjangeren, ha nye unike historier og lanseres både på konsollene og PC. Noe mer enn det ønsker de ikke å si enda, så hva håper du det tredje spillet er og hvem skal lage det?