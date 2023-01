EA Motive har allerede "ideer" for mer Dead Space

HQ

Dead Space er tilbake. Etter en lang dvalemodus har Dead Space Remake brakt overlevelsesskrekkspillet tilbake på spillscenen, med en nyinnspilling som virkelig er veldig imponerende. Det er ingen tvil om at mange av dere som allerede har spilt den lurer på om vi kommer til å se Dead Space 2 få samme behandling, og dette er noe seniorprodusent Phil Ducharme og kreativ leder Roman Campos-Oriola tilsynelatende også har blitt spurt om mye.

I en samtale med GQ uttalte Ducharme: "Det er sikkert, det er et håp vi har. Det er interesse på min side, og jeg tror på Romans side - du kan se smilet hans - i å utforske Dead Space mer. Det er ideer, det er sikkert. Vi er ferdige denne uken, vi skal sørge for at lanseringen går bra og at det er så få tekniske problemer som mulig. Vi skal ut på ferie, og så setter vi oss ned og vi skal ha disse diskusjonene i EA for å si: 'Vel, hva blir det neste?' "

Det er til og med teasere av en oppfølger i selve nyinnspillingen, som du kan lese mer om her. Vil du se Dead Space 2 få en glød?