EA satser enda mer på Need for Speed

Mens vi fortsatt er noen uker unna de første offisielle detaljene om årets Need for Speed-spill er det tydelig at utgiverne i Electronic Arts ikke ønsker flere utsettelser.

Dette siden Codemasters, som altså eies av EA i disse dager, avslører at Cheshire-avdelingen deres slår seg sammen med Criterion for å samarbeide om å lage de fleste Need for Speed-spill fremover. Fusjonen håper de vil føre til enda bedre spill, så det skal bli gøy å se om årets spill bærer preg av dette siden Codemasters Cheshire hjelper til med det også.